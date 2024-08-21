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Известный южнокорейский актер Ли Джэ-ён прибыл в Монголию

CentralAsia (MNG) -  Известный южнокорейский актер И Джэ Ён прибыл в Монголию. Он прибыл в Монголию, чтобы сняться в новом монгольском фильме компании Hulegu Pictures.

Ли Джэ-ён ( родился 21 марта 1963 года) - южнокорейский актер. Наиболее известный как характерный актер, Ли сыграл второстепенных ролей в кино и на телевидении, особенно как упорный бывший детектив в Чан Джун-хван. Save the Green Planet! (2003) и хищник Joseon политик в Detective K: Secret of the Virtuous Widow (2011).

источник: middleasiannews.com

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