Будущее трубопровода Россия-Китай туманно, поскольку Монголия исключает проект из долгосрочного плана

CentralAsia (MNG) - Монголия, по территории которой пройдет значительная часть газопровода «Сила Сибири-2», исключила проект из долгосрочного плана, что говорит о задержке работ.​

Монголия не включила газопровод «Сила Сибири-2», соединяющий Россию и Китай, в свою программу действий до 2028 года. Многие интерпретировали это решение как отсрочку спорного проекта, который мог бы стать для Москвы финансовой поддержкой в ​​условиях санкций и продолжающейся войны на Украине.

На территорию этой страны, не имеющей выхода к морю, придется большая часть предлагаемого маршрута трубопровода протяженностью 2594 км, что потребует ее участия в переговорах по строительству и тарифам на транспортировку.

Программа была объявлена ​​в прошлую пятницу коалиционным правительством «национального единства» Монголии, три партии которого занимают 118 из 126 мест в Великом Государственном Хурале — парламенте страны — по результатам выборов в июне.

Аналитики связывают перерыв с ценовыми разногласиями между Пекином и Москвой, с геополитическими факторами, а также с опасениями по поводу вторичных санкций со стороны западных стран, введенных против тех, кто, как считается, помогает российским военным на Украине.

«Мы вступаем в длительную паузу, когда Москва больше не верит, что сможет добиться желаемой сделки от Пекина, и, вероятно, отложит проект до лучших времен», — сказал Мөнхнаран Баярлхагва, бывший чиновник Совета национальной безопасности Монголии.

Баярлхагва заявил, что Пекин, возможно, недоволен «Газпромом» — российским государственным энергетическим гигантом — из-за того, что компания желает «в одностороннем порядке» контролировать монгольский участок трубопровода.

«Это означало бы внезапное и долгосрочное усиление влияния Москвы в Монголии в ущерб Пекину», — сказал он. «Хотя это никогда не было явно выражено, было бы «справедливо» включить китайцев в развитие монгольского участка с самого начала».

Ожидается, что строительство этого трубопровода – проекта, который совместно курируют Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) и «Газпром» – займет не менее пяти лет. В результате в Китай ежегодно будет поставляться 50 миллиардов кубических метров (1,8 триллиона кубических футов) газа, который изначально был предназначен для поставок европейским клиентам.

По сообщениям, CNPC запросила цену, аналогичную цене на внутреннем рынке России. По словам Анны Киреевой, доцента Московского государственного института международных отношений, этот запрос «не подходит для Газпрома», поскольку потребуются «большие финансовые ресурсы». при строительстве газопровода.

«[Эти разногласия] можно преодолеть, поскольку проект отвечает интересам как России, так и Китая, но обе стороны должны быть готовы к здоровому компромиссу», — добавила Киреева. «Сложно делать прогноз о дальнейшем ходе переговоров».

Ли Лифань, специалист по России и Центральной Азии Шанхайской академии социальных наук, согласился с этим. «Монголия надеется получить инвестиции от Китая и России, [но] у России нет денег, а Китай не торопится строить трубопровод».

России нужны клиенты для поставок газа из ее газового месторождения Ямал, которое соединяет ее территорию с Польшей и Германией через Беларусь. После начала войны на Украине и последующего разрыва большинства прямых экономических связей между Москвой и Западом единственным поставщиком газа стал Китай. покупатель достаточно велик, чтобы заполнить этот пробел.

Учитывая обильные ресурсы ископаемого топлива России, энергетика является важным аспектом ее экономических отношений, особенно с Китаем, получателем 75,4 миллиона тонн импортного природного газа за первые семь месяцев года. Ожидается, что торговля топливом будет иметь большое значение в дискуссиях, поскольку во вторник премьер Ли Цян отправится в Москву с официальным визитом.

Чжао Лун, заместитель директора Института исследований глобального управления при Шанхайском институте международных исследований, заявил, что энергетическое сотрудничество требует от Пекина взвешивания «стратегических ценностей» двух стран, добавив, что диверсификация импорта должна основываться на «стандартных рыночных ориентирах». «Этот проект имеет взаимодополняющий характер для всех трех стран», — добавил он. «Я считаю, что будет достигнут консенсус по ценообразованию и другим техническим вопросам. Он не останется нерешенным».

Президент Монголии Хурэлсух заявил своему российскому коллеге Владимиру Путину на июльском саммите Шанхайской организации сотрудничества, что его страна ждет, когда Россия и Китай начнут строительство трубопровода, назвав его проектом, «имеющим важное значение для экономики».

Алексей Чигадаев, бывший приглашенный преподаватель Высшей школы экономики в Москве, охарактеризовал решение парламента Монголии как «трезвое» и «рациональное», назвав 2028 год «точкой отсчета для дальнейшего наблюдения» за потенциальным началом проекта.

автор: Кэнди Вонг

перевод: Татар С. Майдар

источник: scmp

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