Пожар в хостеле Алматы, где погибли 13 человек: Расследование завершено

CentralAsia (KZ) - В Алматы завершили расследование смертельного пожара, который произошёл в алматинском хостеле в ноябре прошлого года. Об этом на встрече акима с населением Медеуского района сообщил прокурор города, пишет Informburo.kz.

«До конца месяца в суд уйдёт дело, на ознакомлении находится», – сказал Серик Карипбеков.

Спросивший об этом житель южной столицы отметил, что арендодатель помещения не понёс наказания. Глава города возразил – отвечать за хостел должен тот, кто его создал.

«Например, у вас есть недвижимость и вы сдали в аренду квартиру. Кто-то устроил пожар, кто за это отвечает?.. Кто проверял работу хостелов? К сожалению, с 2016 года всю деятельность эту нейтрализовали. Минимальный контроль был. Сейчас перед расселением студентов мы из всех хостелов в городе комиссионно вместе с общественным советом и управлениями рекомендовали только определённое количество, где можно размещать студентов. Поэтому формат работы изменился», – пояснил аким Ерболат Досаев.

30 ноября 2023 года произошёл пожар в хостеле на улице Ади Шарипова в Алматы. 59 из 72 человек эвакуировались самостоятельно, 13 погибли. Троих доставили в больницу. Спустя несколько дней задержали арендатора. Земельный участок официально был предназначен для эксплуатации и обслуживания магазина.

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