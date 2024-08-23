В Таиланде выявили первый случай заражения оспой обезьян

CentralAsia (KZ) - Таиланд объявил о первом подтверждённом случае заболевания оспой обезьян, сообщает «Би-би-си».

По данным департамента по контролю и профилактике заболеваний Таиланда, инфицированный 66-летний европеец прибыл в Бангкок из неназванной африканской страны 14 августа. На следующий день у него появились симптомы, и он немедленно обратился в больницу. Результаты анализов подтвердили, что мужчина заразился оспой, в частности штаммом Clade 1b.

По меньшей мере 450 человек умерли от оспы обезьян в результате вспышки в Конго, которая началась в прошлом году.

Швеция стала первой страной за пределами Африканского континента, где неделю назад обнаружили инфицированного, который также приехал из Африки.

Оспа передается при тесном контакте. И она не так заразна, как другие вирусы. Например, Covid и корь. Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что оспа обезьян не станет новой пандемией масштаба Covid-19. Он считает, что риск для населения в целом невелик.

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