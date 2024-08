Научная конференция, посвященная Великому чайному пути, прошла в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Научная конференция, посвященная возможному внесению Великого чайного пути, который проходил по территории Китая, Монголии и России, в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, прошла в понедельник в Китайском культурном центре Улан-Батора. Об этом соощили в культурном центре.

Мероприятие было организовано Китайским культурным центром по инициативе посольства КНР в Монголии, Департамента культуры и туризма китайской провинции Хубэй и Национального центра культурного наследия при Министерстве культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии.

В своем выступлении советник посольства КНР в Монголии и директор Китайского культурного центра в Улан-Баторе Ли Чжи отметил, что на конференции обсуждается не только возрождение древнего торгового пути, но и новая страница в истории дружбы и сотрудничества между Китаем, Монголией и Россией. Великий чайный путь — это не только маршрут распространения чая и других товаров, но и мост для обмена культурой, идеями и эмоциями, заявил он.

Директор департамента культурного наследия Министерства культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии Бямбасурэнгийн Даваацэрэн сказал, что Великий чайный путь и его объекты символизируют историю прошлого сотрудничества, успехи нынешнего сотрудничества и потенциал для будущего развития и партнерства.

В тот же день в Китайском культурном центре в Улан-Баторе состоялось культурно-туристическое мероприятие под названием «Чай для гармонии — путешествие по Монголии», включавшее дегустацию чая и выставку фотографий.

