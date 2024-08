Монгольская компания AND Global выходит на рынок финтеха в Японии — Japan Today

CentralAsia (MNG) - На быстро развивающемся рынке финансовых технологий (финтех) немногие компании совершили столь быстрый и впечатляющий путь, как AND Global.

Основанная в 2016 году в Улан-Баторе, Монголия, математиками, инженерами и врачами, компания AND Global родилась из необходимости решения серьезной проблемы отсутствия финансовой доступности в Монголии и Юго-Восточной Азии.

Действительно, стилизованное слово «AND» на монгольском языке означает «друг», что отражает миссию компании по укреплению доверия, взаимоотношений и финансовой доступности с ориентацией на человека. С момента своего основания компания AND Global превратилась в игрока в секторе финтеха с присутствием во многих странах и широким спектром финансовых продуктов и услуг.

Компанию возглавляет Хос-Эрдэнэ Баатархуу, генеральный директор AND Global. Баатархуу руководит компанией на этапах роста и на новых рынках, включая Японию.

Основополагающее видение и проблемы

Баатархуу объясняет, что путь AND Global начался с четкого и амбициозного видения: создать финансовые решения, которые могли бы эффективно, прозрачно и инклюзивно обслуживать малообеспеченные слои населения по всей Юго-Восточной Азии.

Традиционные финансовые институты, особенно в Монголии, не справлялись с удовлетворением потребностей широких слоев населения. Эти учреждения полагались на устаревшие технологии и громоздкие процессы — особенно когда дело касалось доступа к кредиту. Для многих отсутствие современной системы кредитного скоринга и длительные процессы одобрения были значительными препятствиями для финансовой инклюзивности.

Для решения этих задач AND Global использует передовые технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение. Целью была разработка инновационных финансовых решений, которые могли бы оптимизировать процедуры оценки кредитоспособности и андеррайтинга, сделав их более быстрыми, точными и доступными для более широких слоев населения. Такой подход не только выделяет AND Global на переполненном рынке финтеха, но и создает основу для ее расширения за пределы Монголии.

Портфель продуктов и охват рынка

По состоянию на август 2024 года AND Global предлагает широкий спектр продуктов и услуг, ориентированных на широкий круг клиентов. Эти предложения разработаны для удовлетворения потребностей финансовых учреждений и банков-претендентов (новых небанковских финансовых организаций и частных лиц, ищущих современные финансовые решения).

Одним из флагманских продуктов компании является LendMN, запущенный в Монголии в 2017 году. Платформа представила полностью автоматизированный цифровой сервис потребительского кредитования, который использует алгоритмы на основе искусственного интеллекта для оценки кредитоспособности в режиме реального времени. Это нововведение позволяет пользователям получать одобрение кредита в течение нескольких минут, что является значительным улучшением по сравнению с традиционными процессами кредитования.

В настоящее время LendMN обслуживает около 80% экономически активного населения Монголии, что делает ее одной из крупнейших финтех-компаний страны.

По словам Баатархуу, в 2024 году LendMN расширил свои предложения, включив в них необеспеченные цифровые бизнес-кредиты, что стало первым случаем в Монголии. Целью данной инициативы является предоставление незарегистрированным микропредприятиям столь необходимого им капитала и оказание им помощи в конкурентоспособности.

Еще одним ключевым компонентом портфеля AND Global является AND Solutions, дочерняя компания бизнес для бизнеса (business-to-business: B2B), предлагающая финтех-продукты, предназначенные для расширения возможностей финансовых учреждений. Услуги AND Solutions включают «mindox» — интеллектуальное программное обеспечение для обработки документов, которое автоматизирует обработку финансовых документов с использованием оптического распознавания символов (OCR), обработки естественного языка и больших языковых моделей.

Дочерняя компания также предлагает «looms» — систему выдачи и управления кредитами, которая оптимизирует процесс кредитования от подачи заявки до выдачи, — и Niko — платформу автоматизированного машинного обучения (AutoML), которая позволяет компаниям создавать модели AutoML без обширного кодирования.

Индивидуальное решение для оценки кредитоспособности от AND Solutions, сочетающее в себе системы на основе правил и машинное обучение, влияет на точность и инклюзивность кредитных оценок. Эти решения призваны обеспечить значительное повышение эффективности, точности и удовлетворенности клиентов финансовых учреждений.

Расширение в Японию

Расширение AND Global на рынок Японии представляет собой стратегический шаг по выходу на один из самых уникальных и сложных финтех-рынков в мире. Хотя Япония не является основным направлением деятельности компании, ей удалось выйти на этот рынок, используя свой разнообразный кадровый резерв, в который входят специалисты с опытом работы как на монгольском, так и на западном рынках, а также со знанием Японии.

Одним из ключевых факторов выхода компании AND Global на рынок стало ее стратегическое партнерство с двумя крупными японскими конгломератами: Marubeni Corporation и SBI Holdings. Эти партнерства подчеркивают силу предложения AND Global и его потенциал внести значимый вклад в финтех-экосистему Японии.

«В Японии сложился уникальный финтех-ландшафт, и наша цель — внести свой вклад, сотрудничая с японскими предприятиями, внедряя наши инновационные технологии и ноу-хау для улучшения экосистемы», — говорит Баатархуу. «Этот совместный подход позволил AND Global занять нишу в Японии, где компания продолжает концентрироваться на формировании значимых партнерских отношений, а не на агрессивной экспансии рынка».

Стратегические инвестиции и рост

Привлечение средств от японских инвесторов, включая вышеупомянутые Marubeni Corporation и SBI Holdings, стало важнейшим аспектом стратегии AND Global по масштабированию своей деятельности и укреплению своего присутствия на международных рынках. Эти инвестиции обеспечили AND Global необходимым капиталом, а также стратегическими идеями и доступом к ценным сетям, которые сыграли важную роль в ее росте.

Баатархуу подчеркивает стратегическую ценность этих инвестиций, отмечая, что они сыграли решающую роль, помогая AND Global ориентироваться в сложностях японского рынка.

«Опыт и связи, которые привнесли наши японские инвесторы, оказали неоценимую помощь в ускорении нашего роста и расширении нашего присутствия», — рассказал он Japan Today.

«Наша цель — интегрировать наш опыт на японском рынке таким образом, чтобы это было выгодно обеим сторонам» — генеральный директор AND Global Хос-Эрдэнэ Баатархуу

Возможности и проблемы в Японии

Баатархуу добавляет, что финтех-экономика Японии находится на переломном этапе, открывая как значительные возможности, так и проблемы для таких компаний, как AND Global. Рынок жестко регулируется и консервативен, а регуляторы с осторожностью относятся к новым технологиям. Это создает проблемы для финтех-компаний, которые стремятся внедрять инновационные решения, обеспечивая при этом соблюдение строгих правил.

Однако возможности кажутся огромными. Ожидается, что рынок финтеха в Японии, оцениваемый в 45,7 млрд долларов США (около 6,1 трлн иен в 2023 году), будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) в 16,5% в период с 2022 по 2027 год. Этот рост обусловлен несколькими факторами, включая стремление правительства к обществу с меньшим использованием наличных денег, достижения в таких технологиях, как блокчейн, искусственный интеллект, Интернет вещей, а также растущую потребность в цифровой трансформации в сфере финансовых услуг.

Баатархуу видит особый потенциал в таких областях, как цифровые платежи, финансовые услуги на основе искусственного интеллекта и блокчейн.

«Спрос на эффективные, удобные и безопасные финансовые решения растет, особенно по мере того, как стареющее население и предприятия Японии все больше стремятся к цифровой трансформации», — отмечает он. Компании, способные ориентироваться в нормативно-правовой базе и предлагать инновационные решения, займут выгодные позиции в Японии.

План действий на будущее

Заглядывая вперед, AND Global нацелена на дальнейшее укрепление своего присутствия в Японии посредством стратегического партнерства, запуска новых продуктов и постоянного сбора средств. К ним относятся разработка электронного кошелька и системы скоринга для финансового учреждения, а также создание торговой платформы для фермеров.

AND Global также активно участвует в сборе средств серии B. Продолжаются обсуждения с институциональными инвесторами, венчурными компаниями и другими потенциальными заинтересованными сторонами. Эти усилия являются частью более широкой стратегической дорожной карты компании, которая включает изучение возможностей сотрудничества и партнерства в Японии.

Баатархуу отмечает: «Наша цель — интегрировать наш опыт в японский рынок таким образом, чтобы это принесло пользу обеим сторонам», — говорит он. «Мы рассматриваем наше присутствие в Японии как возможность внедрять инновации вместе с местными компаниями и предлагать новые перспективы и решения, которые могут помочь продвинуть отрасль вперед».

Советы по въезду в Японию

Для иностранных генеральных директоров, рассматривающих возможность выхода на японский рынок, Баатархуу дает три ключевых совета:

Культурная интеграция и построение отношений: Япония действует на основе глубоко укоренившихся культурных норм, особенно в бизнесе. Построение доверия и отношений требует времени — и важно уважать и понимать эти нюансы. Терпение и приверженность долгосрочным отношениям ценятся больше, чем агрессивная тактика продаж. Ориентирование в нормативно-правовой базе: нормативно-правовая база Японии сложна, и ее соблюдение не подлежит обсуждению. Понимание местных законов, особенно касающихся трудовой практики, стандартов продукции и защиты данных, имеет решающее значение для предотвращения дорогостоящих задержек и укрепления доверия со стороны партнеров и клиентов. Приверженность локализации: рынок Японии имеет особые потребительские предпочтения, что делает локализацию необходимостью, а не опцией. Адаптация продуктов и услуг к местным вкусам и ожиданиям, а также инвестиции в поддержку клиентов на японском языке могут значительно повысить доверие клиентов и признание на рынке.

Поскольку AND Global продолжает ориентироваться в японской финтех-экосистеме, ее путь может стать примером потенциала иностранных компаний по выходу и расширению на сложный, но, по-видимому, прибыльный рынок. Сосредоточившись на инновациях, сотрудничестве и глубоком понимании местных потребностей, компания готова добиться значительных успехов в четвертой по величине экономике мира.

автор: Джон Амари (John Amari)

перевод: Татар С.Майдар

источник: © Japan Today

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения