Монголия приняла 27-ю конференцию Азиатской ассоциации научных парков

CentralAsia (MNG) - Министерство экономики и развития Монголии, Министерство цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии, Национальный парк информационных технологий Монголии и Администрация научных парков Монголии совместно провели 27-ю ежегодную конференцию Азиатской ассоциации научных парков (ASPA) в Улан-Баторе, Монголия, 19–21 августа 2024 года.

Для Монголии было честью и большой ответственностью организовать ежегодную конференцию ASPA, которая служит платформой для размышлений о достижениях сектора науки и технологий, определения его будущих направлений на региональном уровне и расширения сотрудничества между государствами-членами. В этом году в конференции приняли участие более 200 представителей из 11 азиатских стран. Презентации и обсуждения были сосредоточены на «Роль и влияние научно-технологических парков для регионального развития».

На 42-м заседании правления ASPA, состоявшемся во время конференции, Золзаяа Жаргалсайхан, директор Национального парка информационных технологий Монголии, была утверждена в качестве члена правления Ассоциации. Это назначение имеет большое значение для продвижения развития ИТ-индустрии Монголии, поскольку оно послужит мостом для монгольского инновационного и технологического бизнеса для выхода на азиатский рынок. Национальный парк информационных технологий Монголии стал членом ASPA в 2012 году и провел 32-е заседание правления ASPA в Монголии в 2014 году.

ASPA — неправительственная организация, созданная для содействия развитию и сотрудничеству научных парков, технологических парков и бизнес-инкубаторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ассоциация стремится содействовать инновациям, экономическому развитию и технологическому прогрессу, предоставляя платформу для обмена знаниями, сотрудничества и налаживания связей между ее членами.

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