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Более 70 000 шестилетних первоклассников по всей Монголии пошли в школу

CentralAsia (MNG) -  С началом 2024-2025 учебного года 77 285 шестилетних первоклассников по всей стране сели сегодня за парты.

В столице Монголии 38 398 детей поступили в государственные средние школы. Распределение по районам следующее: Багануур — 620 учащихся, Багахангай — 113, Баянгол — 5807, Баянзурх — 10425, Налайх — 882, Сонгинохайрхан — 7890, Сухбаатар — 3178, Хан-Уул — 6699, Чингэлтэй — 2785 учащихся.

Также объявлены сезонные школьные каникулы в этом году. Осенние каникулы запланированы на декабрь, зимние каникулы на апрель, а весенние каникулы пройдут в июне. Осенние и зимние каникулы начнутся по понедельникам и закончатся по пятницам.

источник: middleasiannews.com

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