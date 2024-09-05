Сэлэнгэ заняла 4-е место на Паралимпийских играх по стрельбе из лука

CentralAsia (MNG) - Летние Паралимпийские игры 2024 года пройдут в Париже, Франция, с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Сборная Монголии занимает 29-е место в рейтинге паралимпийских медалей, имея одну золотую и две серебряные медали.

Соревнования по стрельбе из лука начались 03.09.2024 г. За Монголию соревновались Сэлэнгэ Дэмбэрэл и Оюун-Эрдэнэ Буянжаргал.

Сэлэнгэ боролась за бронзовую медаль с 38-летней итальянкой Элизабеттой Миньо, чемпионкой мира 2017 года, бронзовым призёром Паралимпийских игр в Рио, серебряным призёром Паралимпийских игр в Токио и Лондоне, и но проиграла и заняла четвертое место.

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