Дочь пастуха представляет Монголию на конкурсе красоты Miss Universe 2024

CentralAsia (MNG) - НОМИНЗУЛ Зандан будет представлять Монголию на конкурсе Miss Universe 2024, который пройдет в Мехико, Мексика, в ноябре этого года.

Номинзул является победительницей конкурса Miss Universe Mongolia 2023 и не смогла принять участие из-за того, что на момент начала конкурса Miss Universe 2023 она была несовершеннолетней.

Год спустя по запросу организации Miss Universe Mongolia Номинзул Зандан была утверждена в качестве участницы, представляющей Монголию на конкурсе 2024 года.

Номинзул родилась и выросла в сомоне Могод аймака Булган в семье пастуха.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения