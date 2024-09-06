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Дочь пастуха представляет Монголию на конкурсе красоты Miss Universe 2024

CentralAsia (MNG) -  НОМИНЗУЛ Зандан будет представлять Монголию на конкурсе Miss Universe 2024, который пройдет в Мехико, Мексика, в ноябре этого года.

Номинзул является победительницей конкурса Miss Universe Mongolia 2023 и не смогла принять участие из-за того, что на момент начала конкурса Miss Universe 2023 она была несовершеннолетней.

Год спустя по запросу организации Miss Universe Mongolia Номинзул Зандан была утверждена в качестве участницы, представляющей Монголию на конкурсе 2024 года.

Номинзул родилась и выросла в сомоне Могод аймака Булган в семье пастуха.

источник: middleasiannews.com

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