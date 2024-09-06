Возле озера Буйр-Нуур построят аэропорт класса 4С

CentralAsia (MNG) - В целях поддержки туризма и обеспечения комфорта отечественных и иностранных туристов в следующем году будут реализованы следующие проекты:

Построить автодорогу до горы Алтай-Таван-Богд

Строительство аэропорта категории 4С возле озера Буйр-Нуур

Расширение автодороги Налайх—Тэрэлж.

В соответствии со своими обязательствами перед Международной организацией гражданской авиации Министерство развития автомобильного транспорта приняло в 2022 году решение о включении международных аэропортов 4С (аэропорты Дорнод, Ховд, Улаангом) в категорию 4С на маршрутах, проходящих через нашу страну.

Взлетно-посадочная полоса категории «4C» имеет длину 1800 метров и более и способна принимать самолеты с размахом крыльев до 36 метров и шасси, расстояние между внешними краями крайних колес которых составляет менее 9 метров .

Буйр-Нуур — крупное пресноводное озеро на востоке Монголии, частью в Китае (северо-западное побережье). Относится к бассейну реки Амур. В 2004 году озеро было внесено в список водно-болотных угодий международного значения согласно Рамсарской конвенции.

Озеро богато рыбой, водится сазан, щука, налим. Озеро является важнейшим местом линьки гуся-сухоноса, занесённого в Красную книгу. Идёт работа по организации природоохранной зоны на монгольской территории озера. Китайская часть этого водоёма уже входит в состав заповедника «Далайнуур» и в перспективе резерват станет трансграничным.

Жители столицы едут к озеру Буйр-Нуур через аймака Сухбаатар или Дорнод и добираются автомобильным транспортом. Они следуют по маршруту Улан-Батор – Чойбалсан – степь Мэнэнгийн тал – озеро Буйр-Нуур. Это долгое путешествие, требующее 2-3 дней в одну сторону.

источник: middleasiannews.com

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