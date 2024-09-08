В Астане состоялись первые соревнования V Всемирных игр кочевников

CentralAsia (KZ) - В Астане состоялись первые соревнования V Всемирных игр кочевников.

8 сентября в 9:00 на старт вышли участники состязаний по жамбы ату – соревнования всадников в стрельбе из лука.

Церемония открытия пройдет с участием звезд казахстанской эстрады. Состоится парад спортивных делегаций, а финалом шоу – музыкальная композиция о дружбе и единении народов в исполнении народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергена.

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