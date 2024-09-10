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Над девятью регионами России сбили 144 беспилотника, - Минобороны РФ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  За ночь на 10 сентября силы ПВО сбили 144 беспилотника над девятью российскими регионами, сообщило Министерство обороны России.

Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 72. Еще 20 дронов уничтожили над Подмосковьем, 14 — над Курской, 13 — над Тульской, восемь — над Белгородской, семь — над Калужской, пять — над Воронежской, четыре — над Калужской, один — над Орловской областями.

В Подмосковье в результате атаки БПЛА погибла женщина, еще как минимум три человека пострадали. Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский приостанавливали работу, сообщают местные власти. Также из-за обломков БПЛА перекрыто движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы. В Тульской области обломки беспилотников упали на одном из объектов ТЭК, никто не пострадал. В Брянской, Воронежской, Калужской и Липецкой областях так же нет пострадавших.

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