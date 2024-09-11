Выявлена и арестована группа, продававшая в Россию краденые мобильные телефоны

CentralAsia (MNG) - В ночь с 6 на 7 сентября текущего года полиция обнаружила, что большое количество украденных мобильных телефонов вывозится контрабандой в Россию через КПП Алтанбулаг аймака Сэлэнгэ.

В ходе расследования установлено, что гражданин «Z» раздавал мобильные телефоны iPhone 14, 15 pro, 15 pro max и Samsung лицам, пересекающим границу на автотранспорте, а после прохождения таможни забирал телефоны обратно и реализовывал их в городе Улан-Удэ Республики Бурятия. Также установлено, что предприимчивый гражданин действовал не один – с ним связана группа лиц, которая воровала мобильные телефоны.

Полиция работает над установлением владельцев мобильных телефонов.

источник: middleasiannews.com

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