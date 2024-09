«Мир сегодня разделен кремниевым занавесом. Код на вашем смартфоне определяет, по какую сторону вы живете», - Republic

CentralAsia (CA) - В сентябре 2024 года выходит новая книга популярного израильского историка и мыслителя Юваля Ноя Харари. Она носит название «NEXUS: A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI» (о планах перевода и издания потенциального бестселлера на русском языке пока не сообщается). Republic опубликовал краткий пересказ книги.

В XVI веке, когда испанские, португальские и голландские конкистадоры строили первые мировые империи, они пришли с парусными судами, лошадьми и порохом. Когда британцы, русские и японцы делали свои заявки на гегемонию в XIX и XX веках, они полагались на пароходы, локомотивы и пулеметы.

В XXI веке, чтобы доминировать в колонии, вам больше не нужно применять открытую военную силу. Вам всего-то нужно собрать данные.

Что произойдет, когда ваша страна окажется полностью зависимой от цифровых инфраструктур и систем на базе ИИ, над которыми она не имеет эффективного контроля?

В экономической сфере империи ранее полагались на материальные ресурсы: землю, хлопок и нефть. Это наложило ограничение на способность империи концентрировать как экономическое богатство, так и политическую власть в одном месте. Физика и геология не позволяют перемещать всю землю, хлопок или нефть мира из одной страны в другую. Но это правило не распространяется на новые информационные империи, утверждает Юваль Ной Харари. Данные могут перемещаться со скоростью света, а вся алгоритмическая мощь мира может быть сосредоточена в одном центре. Инженеры в одной стране могут писать код и контролировать ключи для всех важнейших алгоритмов, которые управляют всем миром.

Поэтому ИИ и автоматизация представляют особую проблему для бедных развивающихся стран. В глобальной экономике, основанной на ИИ, цифровые лидеры претендуют на большую часть прибыли и могут использовать свое богатство для переподготовки своей рабочей силы и получения еще большей прибыли. Стоимость неквалифицированных рабочих в отстающих странах снизится, что приведет к их еще большему отставанию. Результатом может стать множество новых рабочих мест и огромное богатство в Сан-Франциско и Шанхае, но другие части мира столкнутся с экономическим крахом. По данным PricewaterhouseCoopers, ожидается, что к 2030 году ИИ добавит $15,7 трлн в мировую экономику.

Но если текущие тенденции сохранятся, Китай и Северная Америка — две ведущие сверхдержавы ИИ — заберут себе 70% этих денег.

Во время холодной войны железный занавес во многих местах был буквально сделан из металла: колючая проволока отделяла одну страну от другой. Теперь мир все больше разделяется кремниевым занавесом. Код на вашем смартфоне определяет, по какую сторону кремниевого занавеса вы живете, какие алгоритмы управляют вашей жизнью, кто контролирует ваше внимание и куда перетекают ваши данные.

Становится трудно получить доступ к информации через кремниевый занавес, скажем, между Китаем и США или между Россией и ЕС. Более того, обе стороны все чаще работают в разных цифровых сетях, используя разные компьютерные коды. В Китае вы не можете использовать Google и получить доступ к Wikipedia. В США мало кто использует ведущие китайские приложения, такие как WeChat. Что еще важнее, Baidu — это не китайский Google. Alibaba — это не китайский Amazon. У них разные цели, разные цифровые архитектуры и разное влияние на жизни людей. Эти различия влияют на большую часть мира, поскольку большинство стран полагаются на китайское и американское программное обеспечение, а не на местные технологии.

США также оказывают давление на своих союзников и клиентов, чтобы те избегали китайского оборудования, такого как 5G-инфраструктура Huawei. Администрация Трампа заблокировала попытку сингапурской корпорации Broadcom купить ведущего американского производителя компьютерных чипов Qualcomm. Они опасались, что иностранцы могут вставить бэкдоры в чипы или помешать правительству США вставить туда свои собственные. Администрации Трампа и Байдена установили строгие ограничения на торговлю высокопроизводительными вычислительными чипами, необходимыми для разработки ИИ. Теперь американским компаниям запрещено экспортировать такие чипы в Китай. Хотя в краткосрочной перспективе это мешает Китаю в гонке ИИ, в долгосрочной перспективе это подталкивает Китай к разработке совершенно отдельной цифровой сферы, которая будет отличаться от американской цифровой сферы даже в своих самых маленьких зданиях.

Таким образом, две цифровые сферы все дальше и дальше отходят друг от друга. На протяжении столетий новые информационные технологии подпитывали процесс глобализации и сближали людей по всему миру. Парадоксально, но сегодня информационные технологии настолько сильны, что потенциально могут расколоть человечество, заключив разных людей в отдельные информационные коконы, положив конец идее единой общей человеческой реальности.

На протяжении десятилетий главной метафорой мира была сеть. Главной метафорой грядущих десятилетий может стать кокон.

Хотя Китай и США в настоящее время лидируют в гонке ИИ, другие страны или блоки, такие как ЕС, Индия, Бразилия и Россия, могут попытаться создать свои собственные цифровые коконы. Каждый из которых будет находиться под влиянием различных политических, культурных и религиозных традиций. Вместо того, чтобы быть разделенным между двумя глобальными империями, мир поделят между собой десяток цифровых империй.

Чем больше новые империи конкурируют друг с другом, тем больше опасность вооруженного конфликта. Холодная война между США и СССР так и не переросла в прямую военную конфронтацию, во многом благодаря доктрине взаимно гарантированного уничтожения. Но опасность эскалации в эпоху ИИ больше, потому что кибервойна по своей сути отличается от ядерной войны.

Кибероружие может вывести из строя электросеть страны, но его также можно использовать для уничтожения секретного исследовательского центра, глушения вражеского датчика, разжигания политического скандала, манипулирования выборами или взлома одного смартфона. И все это они могут делать скрытно. Следовательно, порой трудно узнать, произошла ли атака или кто ее начал. Поэтому соблазн начать ограниченную кибервойну велик — как и соблазн ее эскалации.

Второе важное отличие касается предсказуемости. Холодная война была похожа на сверхрациональную шахматную партию. Уверенность в уничтожении в случае ядерного конфликта была настолько велика, что желание начать войну было таким же малым. Кибервойна лишена этой уверенности. Никто не знает наверняка, где каждая из сторон заложила свои логические бомбы, троянских коней и вредоносное ПО. Никто не может быть уверен, сработает ли их собственное оружие. Запустят ли китайцы ракеты, когда будет отдан приказ, или, может быть, американцы взломают их или цепочку командования? Будут ли американские авианосцы функционировать так, как ожидалось, или, возможно, они таинственно отключатся или будут кружить по кругу?

Такая неопределенность подрывает доктрину взаимно гарантированного уничтожения.

Одна из сторон может убедить себя — справедливо или нет — в том, что она может нанести успешный первый удар и избежать массированного возмездия. Что хуже, если одна из сторон думает, что у нее есть такая возможность, искушение нанести первый удар может стать непреодолимым — потому что никогда не знаешь, как долго окно возможностей останется открытым. Теория игр утверждает, что самая опасная ситуация в гонке вооружений — это когда одна из сторон чувствует, что у нее есть преимущество, но оно ускользает.

Даже если человечество избежит наихудшего сценария глобальной войны, возникновение новых цифровых империй все равно может поставить под угрозу свободу и процветание миллиардов людей. Промышленные империи XIX и XX веков эксплуатировали и подавляли свои колонии. Безрассудно ожидать, что новые цифровые империи будут вести себя намного лучше. Более того, если мир разделен на соперничающие империи, человечество вряд ли будет сотрудничать, чтобы преодолеть экологический кризис или регулировать ИИ и другие разрушительные технологии.

Разделение мира на соперничающие цифровые империи соответствует политическому видению многих лидеров, которые считают, что мир — это джунгли, что относительный мир последних десятилетий был иллюзией, и что единственный реальный выбор — играть роль хищника или добычи.

Учитывая такой выбор, большинство лидеров предпочли бы войти в историю как хищники и добавить свои имена в мрачный список завоевателей, который несчастные ученики обречены заучивать на экзаменах по истории.

Но этим лидерам следует напомнить, что в джунглях появился новый альфа-хищник. Если человечество не найдет способа сотрудничать и защищать наши общие интересы, мы все станем легкой добычей ИИ.