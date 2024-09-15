Миссия Polaris Dawn, в которой были непрофессиональные астронавты, вернулась на Землю

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- 14:38, 15 сентября 2024
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- Обновлено: 14:40, 15 сентября 2024
CentralAsia (CA) - Экипаж космического корабля Crew Dragon вернулся на Землю после пяти дней на орбите, выполнив миссию с коммерческим выходом в открытый космос, пишет Би-би-си.
Капсула приводнилась у побережья Флориды в Мексиканском заливе.
Компания SpaceX осуществила первую в истории частную исследовательскую миссию Polaris Dawn. В открытый космос впервые вышли непрофессиональные астронавты.
В NASA заявили, что миссия стала «гигантским скачком вперед» для коммерческой космической отрасли.
41-летний американский миллиардер Джаред Айзекман оплатил экспедицию Polaris Dawn («восход Полярной звезды») — и стал первым в истории непрофессиональным астронавтом, вышедшим в открытый космос. Всего на орбите побывали четыре космических туриста, кроме Айзекман в открытый космос выходила инженер SpaceX Сара Гиллис.
Dragon's hatch is open and the Polaris Dawn crew is getting ready to exit the spacecraft pic.twitter.com/KItVBSwJff— SpaceX (@SpaceX) September 15, 2024