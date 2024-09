Миссия Polaris Dawn, в которой были непрофессиональные астронавты, вернулась на Землю

CentralAsia (CA) - Экипаж космического корабля Crew Dragon вернулся на Землю после пяти дней на орбите, выполнив миссию с коммерческим выходом в открытый космос, пишет Би-би-си.

Капсула приводнилась у побережья Флориды в Мексиканском заливе.

Компания SpaceX осуществила первую в истории частную исследовательскую миссию Polaris Dawn. В открытый космос впервые вышли непрофессиональные астронавты.

В NASA заявили, что миссия стала «гигантским скачком вперед» для коммерческой космической отрасли.

41-летний американский миллиардер Джаред Айзекман оплатил экспедицию Polaris Dawn («восход Полярной звезды») — и стал первым в истории непрофессиональным астронавтом, вышедшим в открытый космос. Всего на орбите побывали четыре космических туриста, кроме Айзекман в открытый космос выходила инженер SpaceX Сара Гиллис.

Dragon's hatch is open and the Polaris Dawn crew is getting ready to exit the spacecraft pic.twitter.com/KItVBSwJff