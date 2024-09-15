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Йеменские хуситы впервые ударили баллистической ракетой по центральным районам Израиля

CentralAsia (CA) -  Утром 15 сентября хуситы, контролирующие север Йемена, выпустили ракету класса «земля – земля», которая впервые достигла центральных районов Израиля, пишет Euronews.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и других городах, жителям которых пришлось спускаться в укрытия. По словам израильских военных, ракета упала на открытой местности.

В Армии обороны Израиля утверждают, что ракета развалилась в воздухе, ссылаясь на результаты предварительного расследования.

По словам представителей ЦАХАЛ, военные попытались сбить ракету, используя как дальнобойную систему обороны Arrow, так и «Железный купол», который обычно применяется для меньшей дальности. Осколки ракеты и перехватчиков попали в открытые участки леса Бен-Шемен, недалеко от Кфар-Даниэля, а также на железнодорожную станцию в районе Модиина. О пострадавших и серьёзных повреждениях не сообщалось.

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