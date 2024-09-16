Сериал «Сегун» выиграл 18 статуэток «Эмми». Список лауреатов

CentralAsia (CA) - В Лос-Анджелесе состоялась 76-я церемония вручения премии «Эмми», в список награжденных вошли сериалы, фильмы и шоу, вышедшие в эфир телеканалов или на онлайн-платформах с 1 июня 2023 года по 31 мая 2024 года.

Сериал «Сегун» выиграл 18 статуэток из 25 возможных, включая призы в категориях «Лучший драматический сериал», «Лучшая актриса драматического сериала» (Анна Саваи) и «Лучший актер драматического сериала» (Хироюки Санада).

Лучшим комедийным сериалом стал «Хитрости», сыгравшая главную роль Джин Смарт стала лучшей комедийной актрисой.

Драмеди «Медведь» получил 11 наград, в том числе в категории «Лучший актер комедийного сериала» (Джереми Аллен Уайт) и в актерских номинациях за роли второго плана (Лиза Колон-Зайас и Эбон Мосс-Бакрак).

Лучшим мини-сериалом назван «Олененок», исполнившие в нем главные роли Ричард Гэдд и Джессика Ганнинг стали лучшими актером и актрисой мини-сериала.

Лауреаты:

Лучший телефильм — «Леди-викторина»

Лучшее ток-шоу — «Ежедневное шоу»

Лучшее реалити-шоу — «Предатели»