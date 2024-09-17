Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменку

CentralAsia (CA) - Представители Книги рекордов Гиннесса посетили самую пожилую женщину в мире, японку Томико Итоока, и вручили ей официальный сертификат, подтверждающий её статус.

Томико родилась 23 мая 1908 года в Японии и на сегодняшний день ей исполнилось 116 лет и 117 дней.

По информации сайта Книги рекордов Гиннесса, вручение сертификата состоялось в доме престарелых в Асии, префектура Хего, где она проживает последние пять лет. В прошлом месяце, после смерти 117-летней Марии Браньяс Мореры, Томико Итоока официально получила титулы самой пожилой женщины и самого пожилого человека в мире.

Томико родилась в Осаке в период правления императора Мэйдзи. В юности она играла в волейбольной команде средней школы, а после смерти мужа в 1979 году увлеклась скалолазанием и пешими походами. Самым долгоживущим человеком в истории, чья жизнь была документально подтверждена, остаётся Жанна Кальман из Франции, которая прожила 122 года и 164 дня.

На данный момент Томико Итоока занимает 23-е место среди самых долгоживущих людей, но уже через две недели она может подняться на 21-е место в этом списке.