Монгольская компания InvestCore открыла свои филиал в Казахстане

CentralAsia (MNG) - В Республике Казахстан прошла церемония открытия филиала компании InvestCore.

Это стало вторым филиалом компании InvestCore в Центральной Азии. Таким образом, монгольские финансовые учреждения расширяют свою деятельность на международном рынке и смогут обслуживать иностранных клиентов. Кроме того, это дает монгольским финансовым специалистам возможность работать в странах Центральной Азии.

Компания InvestCore начала свою деятельность в 2016 году с целью внедрения передовых технологий и услуг и стать надежным партнером, а в 2019 году стала открытым акционерным обществом.

В настоящее время помимо центрального офиса в Улан-Баторе компания имеет 13 филиалов в городах Дархан, Эрдэнэт, а также в Кыргызской Республике и Республике Казахстан.

Монцамэ

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