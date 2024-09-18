экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монгольская компания InvestCore открыла свои филиал в Казахстане

CentralAsia (MNG) -  В Республике Казахстан прошла церемония открытия филиала компании InvestCore.

Это стало вторым филиалом компании InvestCore в Центральной Азии. Таким образом, монгольские финансовые учреждения расширяют свою деятельность на международном рынке и смогут обслуживать иностранных клиентов. Кроме того, это дает монгольским финансовым специалистам возможность работать в странах Центральной Азии.

Компания InvestCore начала свою деятельность в 2016 году с целью внедрения передовых технологий и услуг и стать надежным партнером, а в 2019 году стала открытым акционерным обществом.

В настоящее время помимо центрального офиса в Улан-Баторе компания имеет 13 филиалов в городах Дархан, Эрдэнэт, а также в Кыргызской Республике и Республике Казахстан.

Монцамэ

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com