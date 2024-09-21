В Японии из-за ливней эвакуируют почти 30 тыс. человек

CentralAsia (CA) - В префектуре Исикава на западе острова Хонсю в Японии объявлена эвакуация 29 750 человек. В этом районе действует четвертый из пяти возможных уровень угрозы: на префектуру обрушились сильнейшие за последние десятилетия ливни. Как минимум один человек пропал без вести. Без света остались около 4,8 тыс. домов.

Как пишет Yahoo со ссылкой на местную администрацию, эвакуация объявлена в городах Вадзима и Судзу. Инфраструктура в этих городах была сильно повреждена при землетрясении в январе 2024 года. К утру 21 сентября в Вадзиме выпало 257 мл осадков — рекордное количество с 1975 года.

Проливные дожди в Исикава затопили улицы и дороги, множество людей обратилось за помощью. Четвертый уровень опасности, объявленный в префектуре, предполагает рекомендацию об эвакуации, пока она возможна. Пятый уровень означает необходимость экстренных и неотложных мер для спасения жизни.