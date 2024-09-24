Систему прогнозирования паводков в Казахстане запустят до конца 2024 года

Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) - Информационную систему для прогнозирования и моделирования наводнений запустят в Казахстане до конца 2024 года, сообщил министр водных ресурсов Нуржан Нуржигитов.

На заседании правительства он уточнил, что систему Flood.garysh создают совместно с Минцифры страны. Запустить её планируют в четвёртом квартале этого года.

Как отметил Нуржигитов, информационная система позволит моделировать соответствующие прогнозы для принятия стратегических решений. Так, будет доступна возможность визуализировать на карте зоны риска потенциальных затоплений, соответствующих прогнозам компетентных органов.

«Результатами моделирования будет прогнозируемая отметка подъёма уровни воды, границы зоны затопления, и глубина затопления. Выгрузку результатов моделирования планируется реализовать на информационной системе Flood.gharysh.kz с предоставлением доступа компетентным государственным органам, а также Центру управления в кризисных ситуациях МЧС. Так, запуск системы в тестовом режиме планируется 1 декабря текущего года», – уточнил в свою очередь глава Минцифры Жаслан Мадиев.

Ранее сообщалось, что правительство выделило 576 млн тенге на исследования для прогнозирования паводков. Основную часть финансирования направят на закупку оборудования и техническое оснащение, а также на услуги по проведению исследований.

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