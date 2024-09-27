Подчеркнуто укрепление отношений между Монголией и Китаем

CentralAsia (MNG) - По случаю 10-летия установления всеобъемлющего стратегического партнерства между Монголией и Китайской Народной Республикой 24 сентября 2024 года в Министерстве иностранных дел Монголии состоялась научная конференция «Совместная декларация о развитии всеобъемлющего стратегического партнерства и монголо-китайских отношений».

На конференции, организованной Отделом китаеведения Института международных исследований Монгольской академии наук, ученые рассмотрели политические, торговые, экономические и гуманитарные отношения между Монголией и Китаем за последние 10 лет с момента установления всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

Открывая конференцию, директор Института международных исследований МАН, доктор, доцент Золбоо Дашням подчеркнул: «2024 год является историческим для монголо-китайских отношений, поскольку в этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений, 30 лет со дня подписания Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве и 10 лет со дня установления Всеобъемлющего стратегического партнерства».

В августе 2014 года председатель КНР Си Цзиньпин совершил исторический визит в Монголию и поднял отношения между двумя странами на новый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Всеобъемлющее стратегическое партнерство дает значительные результаты, поскольку с тех пор отношения между двумя странами интенсивно развивались во всех секторах. За этот период лидеры двух сторон неоднократно общались на самом высоком уровне, политическое взаимодоверие непрерывно углублялось, экономическое сотрудничество активизировалось, а гуманитарные обмены стали более активными. Многовековые отношения между двумя странами развиваются как модель отношений между соседними странами и сотрудничества между большой и малой странами».

На конференции был сделан ряд докладов по Совместной декларации о развитии всеобъемлющего стратегического партнерства, политическим отношениям Монголии и Китая, торгово-экономическим отношениям, а также гуманитарным связям.

источник: middleasiannews.com

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