В Индии во время празднования религиозного праздника утонули 46 человек

CentralAsia (CA) - 46 человек, в том числе 37 детей, утонули во время празднования индуистского религиозного праздника на востоке Индии, сообщает «Би-би-си».

Смертельные случаи были подтверждены в 15 округах штата Бихар. Представитель службы по борьбе со стихийными бедствиями сообщил, что люди погибли во время ритуального купания в реках и прудах, поднявшихся в результате недавнего наводнения. Отмечается, что число погибших может возрасти.

Трёхдневный фестиваль «Дживитпутрика» проходит ежегодно. Во время праздника матери постятся ради благополучия своих детей, а затем окунаются в водоёмы.

В июле прошлого года 121 человек погиб в результате давки на религиозном собрании в северном штате Уттар-Прадеш.