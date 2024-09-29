В Чехии зафиксировали первый случай лептоспироза в связи с наводнением

CentralAsia (CA) - В связи с наводнением в Чехии зафиксировали первый случай лептоспироза, так называемой крысиной болезни. Об этом пишет iRozhlas.

В Моравскосилезском крае заразился 64-летний мужчина, которого смыло паводком и таким образом он оказался в зараженной воде. Сейчас он находится в больнице.

Лептоспироз передается через мочу инфицированных животных: грызуны, собаки, сельскохозяйственные животные или дикие животные.

«Мужчина, вероятно, выпил паводковую воду, но инфекция могла попасть в его организм и другими путями, например, через поврежденную кожу. Он обратился к врачу только на одиннадцатый день после пребывания в воде с жалобами на боли в ногах, трудности при ходьбе, слабость и спутанность сознания. Впоследствии анализ крови показал лептоспироз. Его лечат антибиотиками», - сообщили медики.

Лептоспиры могут присутствовать как в паводковых водах, смывающих фекалии, так и в грязи и отложениях, даже после их высыхания. Поэтому крайне важно строго соблюдать гигиену, мыть руки и использовать средства защиты.

«Областная санитарно-гигиеническая станция все еще находится на местах на затопленных территориях и проводит расследование. Даже в связи с этим первым заражением мы советуем людям внимательно следить за своим здоровьем. Лептоспироз не передается от человека к человеку, поэтому нет необходимости искать контакты больного человека, но необходимо подчеркнуть профилактику путем соблюдения гигиены и использования средств защиты», - сказала Зузана Бабишова, директор Моравско-Силезских гигиенистов.

Человек может быть заражен различными видами лептоспир круглый год. В Чехии заболевание чаще всего переносят крысы или мыши. Ежегодно от него заболевает менее десятка человек, а умирает в среднем один человек в год. После наводнения 1997 года заразились почти сто человек, четверо умерли. Похожая ситуация была даже после большой воды в 2002 году.

Гигиена рук имеет важное значение; если чистая вода и мыло недоступны, подойдет дезинфицирующее средство. Но бактерии могут попасть в организм не только через рот. Воротами заражения также являются мелкие травмы, ссадины на коже, возможно, вдыхание лептоспиров с пылью от засохших отложений.

Инфекция вначале проявляется аналогично гриппу и ее трудно распознать. Оно сопровождается высокой лихорадкой, длится недолго и имеет хороший прогноз. Но может иметь и более тяжелую форму с воспалением мозговых оболочек и неминуемой быстрой органной недостаточностью.