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Роспотребнадзор заявил о распространении в России нового коронавируса
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) -  Роспотребнадзор зарегистрировал в России семь случаев заражения новым штаммом коронавируса — ХЕС, сообщила пресс-служба ведомства.

При этом доминирующим вариантом вируса в России остается линия JN.1, отметили в Роспотребнадзоре.

Новый вариант COVID-19 был найден в Германии в июне 2024 года. После этого его обнаружили еще в нескольких странах. Симптомы XEC также схожи с известными вариантами коронавируса. Наиболее распространены лихорадка, головная боль, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость.

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