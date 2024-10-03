Полностью оборудованные машины скорой помощи доставлены в медицинские центры за 20 сомонов

CentralAsia (MNG) - Церемония передачи 20 машин скорой помощи медицинским центрам в сельских районах Монголии состоялась 1 октября 2024 года в рамках «Проекта реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с COVID-19 (коронавирусом) и обеспечения готовности системы здравоохранения Монголии», финансируемого Всемирным банком.

Эти автомобили были переданы медицинским центрам 20 сомонов в 10 аймаках, включая Баянхонгор, Булган, Дархан-Уул, Дорнод, Дундговь, Сэлэнгэ, Увс, Ховд, Хубсугул и Хэнтий, где потребность в машинах скорой помощи является острой.

Менеджер Всемирного банка в Монголии Тэхён Ли подчеркнул, что автомобили скорой помощи модели Toyota Land Cruiser 78 специально оборудованы для сложных погодных условий Монголии и обладают отличными внедорожными качествами.

В рамках «Проекта реагирования на чрезвычайные ситуации и готовности системы здравоохранения к COVID-19 (коронавирус) для Монголии» будет предоставлено в общей сложности 75 машин скорой помощи. На данный момент переданы первые 20 машин, а остальные 55, как ожидается, прибудут до конца 2024 года.

План действий правительства включает укрепление системы первичной медико-санитарной помощи, улучшение услуг неотложной медицинской помощи и повышение доступности. Одним из направлений усилий Министерства здравоохранения Монголии по достижению этой цели является поставка полностью оборудованных машин скорой помощи с отличными внедорожными возможностями в медицинские центры сомонов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения