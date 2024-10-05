Китайские ученые зафиксировали рост Эвереста

CentralAsia (CA) - Высота горы Эверест постоянно увеличивается. К такому выводу пришли ученые Китайского геологического университета в Пекине. Они создали компьютерную модель процессов, протекающих в горной системе Гималаев, где находится высочайшая гора планеты.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, показывает, что причиной роста является изменение русел горных рек. Благодаря этому за последние 89 тыс. лет гора выросла на 15–50 м.

Ученые установили, что около 90 тыс. лет назад значительные изменения произошли в русле реки Арун — крупнейшей рекой Непала, пересекающей Гималаи. В результате река вошла в обширную речную систему реки Коси, одного из крупнейших притоков Ганга. Этот процесс ведет к осушению русел, оставшихся выше, и эрозии, поскольку объединившиеся потоки несут гораздо больше воды и перемещают больше камней и осадочных пород. Это, в свою очередь, повышает поверхность прилегающих участков земли, в том числе гор.

По оценкам ученых, в год Эверест «подрастает» на 0,16–0,53 мм. Сейчас его высота составляет 8849 м. Аналогичные процессы влияют и на соседние пики Лхоцзе и Макалу. Как указывают исследователи, процесс роста не будет бесконечным. «Он будет продолжаться до тех пор, пока речная система не достигнет нового состояния равновесия»,— отмечает один из авторов исследования, профессор Цзингэнь Дай.