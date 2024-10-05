На Тайване 667 человек пострадали из-за тайфуна
- Азия и мир, происшествия
- 12:37, 05 октября 2024
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CentralAsia (CA) - В результате тайфуна «Картон» на Тайване погибли два человека, еще 667 — пострадали, сообщил тайваньский центр по чрезвычайным ситуациям.
Тайфун обрушился на южную часть острова утром 3 октября, сообщает издание Focus Taiwan.
Из-за тайфуна в 14 муниципалитетах прошла эвакуация. Общее число эвакуированных — 11 362 человека. На данный момент обесточенными остаются 18 206 домов на острове.
Больше всего от стихийного бедствия пострадали Гаосюн с населением в 2,7 млн человек и уезд Пиндун с населением 800 тыс. человек.
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