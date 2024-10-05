На Тайване 667 человек пострадали из-за тайфуна

CentralAsia (CA) - В результате тайфуна «Картон» на Тайване погибли два человека, еще 667 — пострадали, сообщил тайваньский центр по чрезвычайным ситуациям.

Тайфун обрушился на южную часть острова утром 3 октября, сообщает издание Focus Taiwan.

Из-за тайфуна в 14 муниципалитетах прошла эвакуация. Общее число эвакуированных — 11 362 человека. На данный момент обесточенными остаются 18 206 домов на острове.

Больше всего от стихийного бедствия пострадали Гаосюн с населением в 2,7 млн человек и уезд Пиндун с населением 800 тыс. человек.