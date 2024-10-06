В России выбрали самую красивую девушку страны

CentralAsia (CA) - «Мисс Россия — 2024» стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии.

В конкурсе приняли участие 50 девушек со всей страны.

«Вице-мисс Россия — 2024» стали Ирина Миронова из Тольятти и петербурженка Ульяна Евдокимова.

В работе жюри принимали участие народный артист РФ Дмитрий Маликов, певица Юлиана Караулова, композитор Владимир Матецкий.

Теперь Алексеева представит Россию на «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная» в Мексике.

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