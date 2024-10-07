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У короля Саудовской Аравии выявили пневмонию второй раз за полгода
Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд
Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд

CentralAsia (CA) -  Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд проходит медицинское обследование из-за воспаления легких. Об этом сообщает саудовское госагентство SPA.

«Король, <…> основываясь на рекомендации Королевской клиники, пройдет некоторые медицинские обследования в связи с воспалением легких», — говорится в заявлении королевской канцелярии.

У 88-летнего монарха выявили случай пневмонии уже второй раз за последние полгода. В предыдущий раз король заболел воспалением легких в мае 2024 года.

Аналогичное обследование Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд проходил в мае. Тогда врачи выявили у него пневмонию.

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд — 25-й по счету сын короля Абдул-Азиза Аль Сауда. В ноябре 2011 года был назначен министром обороны Саудовской Аравии. На королевский престол он взошел в январе 2015 года. После смерти 96-летней королевы Великобритании Елизаветы II Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд стал старейшим монархом в мире.

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