У короля Саудовской Аравии выявили пневмонию второй раз за полгода

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд

CentralAsia (CA) - Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд проходит медицинское обследование из-за воспаления легких. Об этом сообщает саудовское госагентство SPA.

«Король, <…> основываясь на рекомендации Королевской клиники, пройдет некоторые медицинские обследования в связи с воспалением легких», — говорится в заявлении королевской канцелярии.

У 88-летнего монарха выявили случай пневмонии уже второй раз за последние полгода. В предыдущий раз король заболел воспалением легких в мае 2024 года.

Аналогичное обследование Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд проходил в мае. Тогда врачи выявили у него пневмонию.

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд — 25-й по счету сын короля Абдул-Азиза Аль Сауда. В ноябре 2011 года был назначен министром обороны Саудовской Аравии. На королевский престол он взошел в январе 2015 года. После смерти 96-летней королевы Великобритании Елизаветы II Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд стал старейшим монархом в мире.