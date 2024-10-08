Глава МИД Таджикистана высказал обеспокоенность нарушениями прав таджикских мигрантов и студентов в странах СНГ

Сироджиддин Мухриддин

CentralAsia (TJ) - Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин выразил обеспокоенность по поводу нарушения прав граждан Таджикистана, особенно таджикских мигрантов и студентов, на «территории ряда стран СНГ».

В своем выступлении на заседании Совета глав МИД СНГ в Москве 7 октября Мухриддин обратил внимание на факты запрета на въезд таджикских мигрантов и студентов, в том числе тех, кто обучается по предоставляемым правительствами стран СНГ квотам, сообщили «Азии-Плюс» во внешнеполитическом ведомстве РТ.

«Такое обращение не отвечает базовым принципам гуманности и ставит под сомнение основополагающие принципы функционирования СНГ. Считаем, что необходим комплексный, аккуратный и прозрачный подход к решению миграционных вопросов, который в равной степени учитывал бы интересы принимающей стороны, страны исхода, самих работающих граждан и местного населения», - подчеркнул глава МИД Таджикистана.

Глава МИД Таджикистана заявил, что в рамках предстоящего председательства республики в СНГ Душанбе предложит странам-участницам Содружества активизировать совместную работу по согласованию находящихся долгое время на стадии обсуждения проектов Концепции поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы, Соглашения о взаимном признании документов трудовых мигрантов и Протокола о внесении изменений в Соглашение о порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с работниками при нахождении их вне государства проживания.

Ранее премьер Таджикистана Кохир Расулзода заявил о «нарушении прав и свобод» своих граждан в России. Он сообщил, что граждан Таджикистана все чаще не пускают в Россию, запрещают въезд либо депортируют из страны «под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности»

«Нас не может не тревожить тенденция повсеместного нарушения основных прав и свобод наших граждан при проведении мероприятий по упорядочению миграционного поля в России», — подчеркнул он.

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