Ученые встревожены стремительными темпами «озеленения» Антарктики

Green Island. // Matt Amesbury

CentralAsia (CA) - За последние четыре десятилетия растительный покров на Антарктическом полуострове увеличился более чем в десять раз.

В новом исследовании, проведенном университетами Эксетера и Хартфордшира и Британской антарктической службой, использовались спутниковые данные для оценки того, насколько Антарктический полуостров «озеленяется» в ответ на изменение климата.

Площадь растительного покрова на полуострове увеличилась с менее чем одного кв км в 1986 году до почти 12 кв км к 2021 году.

Исследование также показало, что за последние годы (2016-2021 гг.) тенденция к озеленению ускорилась более чем на 30% по сравнению с полным периодом исследования (1986-2021 гг.), увеличившись за этот период более чем на 400 000 квадратных метров в год.

В ходе предыдущего исследования, в ходе которого были изучены образцы керна, взятые из экосистем Антарктического полуострова, в которых преобладает мох, команда обнаружила свидетельства того, что темпы роста растений резко возросли за последние десятилетия.

В этом новом исследовании используются спутниковые снимки, подтверждающие, что повсеместная тенденция к озеленению Антарктического полуострова продолжается и ускоряется.

«Растения, которые мы находим на Антарктическом полуострове, в основном мхи, растут, пожалуй, в самых суровых условиях на Земле. Ландшафт по-прежнему почти полностью покрыт снегом, льдом и камнями, и лишь небольшая часть его заселена растительной жизнью. Но эта крошечная часть значительно увеличилась, что свидетельствует о том, что даже на эту обширную и изолированную «дикую местность» влияет антропогенное изменение климата», - сказал доктор Томас Роланд из Университета Эксетера.

Доктор Олли Бартлетт из Университета Хартфордшира говорит, что п мере того, как эти экосистемы становятся более устойчивыми, а климат продолжает нагреваться, степень озеленения, вероятно, будет увеличиваться.

«Почва в Антарктиде в основном бедная или ее вообще нет, но это увеличение численности растений добавит органического вещества и облегчит почвообразование, что потенциально проложит путь для роста других растений.

Это повышает риск появления неместных и инвазивных видов, которые могут быть занесены на континент экотуристами, учеными или другими посетителями», - сказал Олли Бартлетт.

Исследователи подчеркивают настоятельную необходимость дальнейших исследований для установления конкретных климатических и экологических механизмов, которые определяют тенденцию «озеленения».

«Наши результаты вызывают серьезную обеспокоенность по поводу экологического будущего Антарктического полуострова и континента в целом. Чтобы защитить Антарктиду, мы должны понять эти изменения и точно определить, что их вызывает», - сказал доктор Роланд.

В настоящее время исследователи изучают, как недавно дегляцированные (свободные ото льда) ландшафты заселяются растениями и как этот процесс может продолжаться в будущем.