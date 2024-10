Видео — Как выглядит ураган «Милтон» из космоса

CentralAsia (CA) - Астронавт NASA Мэттью Доминик на своей странице в сети X опубликовал кадры из космоса урагана «Милтон», который обрушился на Флориду, США.

Видео показывает ураган «Милтон» через окно капсулы SpaceX Crew Dragon Endeavour, пристыкованной к Международной космической станции (МКС).

«Милтон» — крупнейший ураган в Мексиканском заливе. Урагану присвоена третья категория сложности, скорость ветра достигает более 200 км/ч, передает CNN.

Timelapse flying by Hurricane Milton today about 2 hours ago. Storm looks bigger but less symmetric than yesterday.



1/2000 sec, f8, 14mm, ISO 500, 0.5 sec interval, 30fps pic.twitter.com/XUjQEJPOGg