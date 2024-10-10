Шторм «Кирк» достиг Европы

CentralAsia (CA) - Несколько растеряв по пути свою силу, шторм «Кирк» достиг Европы. Франция находится в состоянии повышенной готовности, поскольку ожидается, что выход шторма на сушу будет сопровождаться сильным ветром и проливнымм дождями, передает Еuronews.

Ален Бенето, заместитель мэра Веллюира (Вандея): «Наши дамбы укреплены и подняты. Так что теперь нам остается только ждать. Если понадобится, мы выведем лодки и предупредим все население».

Сформировавшийся над Атлантикой ураган «Кирк» прошёл между Бермудскими и Азорскими островами и на короткое время достиг четвертой категории. Но затем ослаб до посттропического шторма, который тем не менее вызвал наводнение в Португалии и оставил без электричества 300 000 человек.

Гражданская защита страны зафиксировала 600 инцидентов, большинство из которых были связаны с упавшими деревьями.

В Испании также наблюдались сильные ветры и ливни, что привело к задержкам и отмене рейсов. В некоторых частях страны, как утвержают местные СМИ, волны высотой до 7 метров обрушились на берег.

Ожидается, что Швейцария, Бельгия, Нидерланды и Северная Германия также ощутят влияние шторма «Кирк» в ближайшие дни.