Строительство АЭС в Казахстане: Кто понесёт ответственность в случае ЧП?

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CentralAsia (KZ) - Кто будет нести ответственность в случае ЧП на атомной электростанции в Казахстане в условиях консорциума, объяснили Informburo.kz в пресс-службе Министерства энергетики РК.

В соответствии с законодательством страны, оператор ядерной установки несёт основную гражданско-правовую ответственность за любые ядерные инциденты.

«Это означает, что компания или юридическое лицо, назначенное в качестве оператора на территории Казахстана, будет нести основную ответственность за управление станцией, обеспечение её безопасности и устранение последствий аварии», – уточнили в министерстве.

Также Казахстан участвует в Конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб и Конвенции о физической защите ядерных материалов. Эти международные соглашения устанавливают рамки для ответственности и компенсации ущерба, а также определяют обязанности операторов в случае аварийных ситуаций.

«Участники консорциума, включая международные компании, предоставляющие технологии и оборудование, также несут ответственность за качество своей продукции и соблюдение стандартов безопасности. Если инцидент возникнет из-за дефектов оборудования или нарушений со стороны поставщиков, они могут быть обязаны компенсировать ущерб в соответствии с условиями контрактов», – заключили в Минэнерго.

Ранее первый вице-премьер РК Роман Скляр сообщил, что в консорциуме по строительству АЭС в Казахстане будет не более пяти стран. Их выберут в 2025 году.

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