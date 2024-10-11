Нобелевскую премию по литературе присудили южнокорейской писательнице Хан Ган

CentralAsia (CA) - Нобелевская премия по литературе присуждена южнокорейской писательнице Хан Ган. Ее отметили «за интенсивную поэтическую прозу, которая сталкивается с историческими травмами и обнажает хрупкость человеческой жизни».

«Она обладает уникальным пониманием связей между телом и душой, живыми и мертвыми и в своем поэтическом и экспериментальном стиле стала новатором в современной прозе»,— говорится на сайте премии.

Хан Ган родилась в 1970 году в южнокорейском городе Кванджу, в детстве переехала в Сеул. Изучала корейскую литературу в сеульском Университете Ёнсе. В 2016 году писательница получила Букеровскую премию за роман «Вегетарианка». Хан Ган также является автором романов «Любовь каторжника», «Монгольский след», «Белая книга» и других.

В 2023 году Нобелевскую премию по литературе получил Юн Фоссе «за новаторские пьесы и прозу, которые дают голос невыразимому». Премия присуждается Шведской королевской академией. Ее сумма меняется в зависимости от доходов Фонда Нобеля. В 2024 году она составляет 11 млн шведских крон ($1,1 млн).