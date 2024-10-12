Ученые оценили влияние запрета табака на смертность от рака

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CentralAsia (CA) - Запрет на курение табака мог бы спасти более миллиона человек, предотвратив распространение рака легких. К такому выводу пришли ученые Университета Сантьяго-де-Компостела и Международного агентства по изучению рака, их исследование опубликовали в журнале The Lancet.

Ученые создали модель, рассматривающую запрет на покупку табачных изделий для людей, родившихся с 2006 по 2010 год. По прогнозу, среди них будет зафиксировано 2 951 400 смертей от рака легких. Но в случае, если они не будут курить табак, удастся предотвратить большое количество летальных исходов. Наибольший эффект от такой меры смогли бы достичь страны со средним и высоким уровнем дохода.

Исследователи подсчитали, что из 2 951 400 случаев рака легких спасти получилось бы 1 186 500 человек, что составит 40,2%. Среди мужчин можно было бы предотвратить 45,8% смертей, среди женщин — 30,9%.

В 2022 году Новая Зеландия законодательно запретила продавать сигареты людям, родившимся после 2009 года. В Минздраве страны посчитали, что антитабачный закон сэкономит бюджету $5 млрд за счет отсутствия необходимости лечить болезни, вызванные курением.

23 августа 2024 года в Великобритании начали клинические исследования вакцины от рака легких. Первую инъекцию получил 67-летний британец Януш Рац. Он рассказал, что решил принять участие в исследовании, надеясь, что это поможет остановить рецидив рака. Первая в мире мРНК-вакцина для лечения рака легких разработана немецкой биотехнологической компанией BioNTech. В будущем эта вакцина сможет заменить химиотерапию, утверждают ученые. Препарат стимулирует иммунную систему распознавать и уничтожать раковые клетки, не затрагивая здоровые ткани.