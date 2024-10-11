В Китае днем произошло землетрясение силой около 4 баллов

CentralAsia (KZ) - На территории Китая 11 октября в 14:47 по бишкекскому времени произошло землетрясение силой около 4 баллов в эпицентре. Об этом сообщили в Институте сейсмологии НАН Кыргызстана.

Очаг землетрясения располагается в 62 км к юго-востоку от села Торугарт и в 153 км к юго-западу от города Нарын.

В населенных пунктах Кыргызстана толчки от землетрясения не ощущались.

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