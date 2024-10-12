Правящая партия одержала победу в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Монгольская народная партия празднует «историческую» победу на местных выборах (Хурал представителей граждан) в столице страны.

После завершения голосования на очередных выборах в органы местного самоуправления аймаков, сомонов, столицы и ее районов 2024 года, стало известна, что правящая партия, по предварительным результатам подсчета голосов, одержала победу на выборах в органы местного самоуправления.

По предварительным итогам выборов, 40 из 45 мандатов столичного Хурала представителей граждан получила МНП и пять - Демпартия.

Столица объявит результаты голосования в ближайшее время. Аймаки должны установить экраны и открыто сообщать о результатах на своих территориях.

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