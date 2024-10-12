Омбудсмен Таджикистана попросил российского коллегу оказать содействие в обеспечении прав трудовых мигрантов

CentralAsia (TJ) - Уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода направил запрос уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой по поводу нарушений прав трудовых мигрантов-граждан Таджикистана на территории России.

В средствах массовой информации и социальных сетях сообщается, что в настоящее время проверяются документы трудовых мигрантов. Сотрудники правоохранительных органов нарушают права трудовых мигрантов, грубо обращаются.

Умед Бобозода также отметил, что граждан Таджикистана часто задерживают на границе с Россией на длительные сроки без надлежащих условий и питания, среди них есть чиновники, студенты, пожилые люди, женщины и дети.

В связи с этим Умед Бобозода попросил Татьяну Москалькову оказать содействие в соблюдении прав граждан Таджикистана, а также осуществлять мониторинг и рассмотрение подобных случаев.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения