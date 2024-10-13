Штормовое предупреждение объявили почти по всей территории Казахстана

CentralAsia (KZ) - Штормовое предупреждение объявили 13 октября почти во всей территории Казахстана, сообщает Казгидромет.

В Астане ночью и утром ожидается низовая метель, гололёд. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Акмолинской области прогнозируется метель. На севере, юге, востоке области – гололёд. Ночью и утром ожидается туман. Ветер порывами 15-20 м/с. В Кокшетау на дорогах гололёд.

В горных районах Алматинской области ожидается временами туман. Ветер северо-восточный на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

На востоке, юге Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололёд. На севере области высокая, на западе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ветер северо-восточный, днём порывы 15 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге, в центре Абайской области сохранится высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается ветер северо-восточный, восточный днём на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе, севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе утром и днём гроза.

Ночью и утром в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, ночью в районе Алакольских озёр порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный днём на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На северо-востоке, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, юге, севере, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается метель. На западе, севере, востоке области гололёд и туман. Ветер северо-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается гололёд. Ветер северо-восточный, днём порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, востоке Костанайской области ожидаются метель, гололёд. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области ожидаются гололёд, ночью и утром в центре области туман. Ветер северный, северо-западный днём на севере области 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки -1 градус. В центре, на севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе – высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидается на дорогах гололёд. Ветер северо-восточный на юго-западе области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гололёд.

Днём в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, в горных районах гроза. Ветер в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В пустынных районах области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днём ожидается сильный дождь. Ветер порывами 15-20 м/с.

На севере Улытауской области ожидаются туман, гололёд. В Жезказгане ветер порывами 15-20 м/с.

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