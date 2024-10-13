По каким направлениям открыли дороги 13 октября в Казахстане
Иллюстративное фото
CentralAsia (KZ) - Утром 13 октября открыто движение на автодорогах республиканского значения, передает агентство Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».
Движение открыто на следующих автодорогах:
1. Карагандинская область
— «Екатеринбург — Алматы» км.1353-1426, участок гр. Акмолинской области — ПВП Темиртау.
— «Кызылорда-Павлодар» км. 967-1135, участок г. Караганда-гр. Павлодарской области
— «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 17-217, участок г. Караганда-г.Каркаралы.
2. Акмолинская область
— «Екатеринбург — Алматы» км.1292-1353, участок ПВП Жибек Жолы — гр. Карагандинской области.
3. Павлодарская область
— «Кызылорда — Павлодар» км. 1135-1206, участок гр.Карагандинской область — п.Шидерты.
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