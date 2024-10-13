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По каким направлениям открыли дороги 13 октября в Казахстане
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Утром 13 октября открыто движение на автодорогах республиканского значения, передает агентство Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».

Движение открыто на следующих автодорогах:

1. Карагандинская область

— «Екатеринбург — Алматы» км.1353-1426, участок гр. Акмолинской области — ПВП Темиртау.

— «Кызылорда-Павлодар» км. 967-1135, участок г. Караганда-гр. Павлодарской области

— «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 17-217, участок г. Караганда-г.Каркаралы.

2. Акмолинская область

— «Екатеринбург — Алматы» км.1292-1353, участок ПВП Жибек Жолы — гр. Карагандинской области.

3. Павлодарская область

— «Кызылорда — Павлодар» км. 1135-1206, участок гр.Карагандинской область — п.Шидерты.

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