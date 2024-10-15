В Японии арестовали двух якудза, угнавших фургон с Rolex на $1,87 млн

CentralAsia (CA) - В японской префектуре Осака арестованы два члена якудза. Их обвиняют в угоне фургона с наручными часами Rolex. Общая стоимость украденного оценивается в 280 млн йен ($1,87 млн).

Инцидент произошел 21 мая, сообщает местный портал MBS. Всего в машине было 172 экземпляра часов Rolex, упакованных в пять алюминиевых чемоданов. Минивэн принадлежал компании Rolex Japan — официальному дистрибутору швейцарской часовой компании в Японии.

MBS пишет, что арестованные являются членами крупнейшей в Японии группировки якудза «Ямагути-гуми». Уточняется, что речь идет о мужчинах по имени Шинья Ониси (52 года) и Тосио Ёсикава (55 лет), Признали ли они вину, неизвестно.

«Ямагути-гуми» основана в 1915 году, традиционно она имеет наиболее сильные позиции в районе Кансай, объединяющем префектуры Осака, Киото, Хёго, Сага, Нара и Вакаяма. Группировка насчитывает около 8,9 тыс. человек. В 2015 году от нее отделилась «Кобе Ямагути-гуми», в которую входит порядка 3 тыс. человек.