Гобийские скотоводческие кооперативы посетили Францию ​​для участия в выставке животноводства

CentralAsia (MNG) -

Sommet de l'Élevage (Саммит животноводства) прошел с 1 по 4 октября 2024 года в Клермон-Ферране, Франция.

Монгольские скотоводческие кооперативы посетили Францию ​​для участия в выставке животноводства при поддержке ООО «Badrakh Energy»

Делегация кооперативов «Хонгорын Тал-Аргалант» и «Есөн Цагаан Ээлтэй», базирующихся в Аргалант-баге, сомона Улаан-Бадрах, аймака Дорноговь, приняла участие в выставке Sommet de l'Élevag во Франции с 1 по 4 октября 2024 года. Компания Badrakh Energy LLC поддержала и организовала участие представителей аймака Дорноговь в этом международном мероприятии.

Делегация, представляющая недавно созданные кооперативы, не только посетила выставку в Клермон-Ферране, расположенном в центральной Франции, но и посетила фермы, занимающиеся деятельностью, имеющей отношение к их собственным кооперативам.

В течение четырехдневного мероприятия они посетили мясную и молочную ферму крупного рогатого скота и сыроваренный завод с интегрированным цехом.

Они также изучили современное оборудование, адаптированное к нуждам местных скотоводов, включая автоматизированные доильные и сыродельческие машины. Делегация наблюдала, как французские фермеры готовят сено и корм, получая ценные знания об эффективных методах ведения сельского хозяйства.

Как гласит монгольская пословица: «Мянга сонсохоор нэг үз» («Лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать»).

Компания Badrakh Energy гордится тем, что содействовала участию этих кооперативов, предоставив им возможность получить непосредственные знания об интенсивных методах животноводства. Компания уверена, что этот опыт вдохновит кооперативы на разработку инновационных идей и решений для расширения своей деятельности и продвижения интенсивного животноводства. Badrakh Energy продолжит внимательно следить за прогрессом этих кооперативов в аймаке Дорноговь, особенно тех, которые приняли участие в выставке Sommet de l'Élevage во Франции.

Badrakh Energy — ответственная горнодобывающая компания, занимающаяся разработкой уранового месторождения мирового класса Зөөвч Овоо в аймаке Дорноговь. Проект Зөөвч Овоо — самый передовой проект по разработке уранодобывающей руды в Монголии. Badrakh Energy LLC придерживается передовых стандартов и гордится своими превосходными показателями в области охраны окружающей среды, охраны труда и техники безопасности. В компании работают 86 сотрудников, 96% из которых — граждане Монголии.

источник: MiddleAsianNews

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