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Россия из-за нехватки самолетов просит Казахстан помочь с авиаперевозками внутри страны
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Минтранс РФ ведет переговоры с «дружественными» странами, в том числе Казахстаном, о возможности разрешить своим авиакомпаниям совершать каботажные перевозки, сообщил глава ведомства Роман Старовойт.

«Да, мы с дружественными странами ведем переговоры. (...) Например, мы с Казахстаном ведем переговоры: у них в этом году больше чем на 35% рост авиационной подвижности, поэтому коллеги думают», - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос «Интерфакса» в кулуарах XI Международной специализированной выставки «Дорога 2024» в Екатеринбурге.

Каботажные перевозки дают возможность иностранной авиакомпании выполнять полеты между пунктами внутри другой страны. Во многих государствах, включая РФ, такое право есть только у местных авиакомпаний.

Возможность разрешения каботажных перевозок рассматривается на фоне дефицита авиапарка, который наблюдается во всем мире, пояснил Старовойт.

«Дело в том, что сейчас нехватка самолетов во всем мире. Вы знаете, какие существенные проблемы есть у Airbus с двигателями Pratt & Whitney, и сотни самолетов стоят на приколе в зарубежных авиакомпаниях, ждут замены этих двигателей в Airbus neo. Вы знаете, какие проблемы у Boeing с качеством новых судов, поэтому существует нехватка воздушных судов», - сказал он.

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