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В Турции в результате землетрясения пострадали 187 человек

CentralAsia (CA) -  В результате землетрясения, произошедшего в турецкой провинции Малатья, 187 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, передает «Анадолу».

«В трех зданиях произошло частичное обрушение. 43 пострадавших находятся под наблюдением врачей», — добавил глава ведомства.

В Турции 16 октября произошло землетрясение магнитудой 5,9, эпицентр находился в 47 км к востоку от города Малатья. Оно также ощущалось в соседних провинциях, таких как Диярбакыр и Элязыг. После землетрясения произошло 30 афтершоков магнитудой от 1,2 до 3 баллов.

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