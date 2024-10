Энх-Эрдэнэ стал лучшим кантри-певцом Азии

CentralAsia (MNG) -

14 октября в Куала-Лумпуре (Малайзия) прошла церемония вручения премии «The Knights Award», которая присуждается деятелям и компаниям из различных областей за выдающиеся достижения в своих областях знаний. Это было блестящее событие, собравшее наших гордых победителей вместе со многими престижными деятелями, иконами бизнеса, местными и международными знаменитостями.

Монголию на этом мероприятии представлял певец ЭНХ-ЭРДЭНЭ Отгонбат. Он выиграл награду в финальном туре номинации «The Outstanding Country Singer of the Year» («Выдающийся кантри-певец года»).

О его путешествии упоминается на официальной странице «The Knights Awar d» в Facebook. В нем говорится: «От потрясающих пейзажей сельской Монголии до ярких сцен мира — путешествие Энх-Эрдэнэ является прекрасным свидетельством силы музыки. Выросший в окружении кочевых традиций и завораживающих звуков конной скрипки и горлового пения, он увлекся музыкой в ​​стиле кантри и вестерн, вдохновленный такими легендами, как Джонни Кэш и Вилли Нельсон. Теперь он впервые представляет это уникальное сочетание в Малайзии на церемонии вручения премии The Knights Award Season 3! Не могу дождаться, чтобы увидеть его захватывающее выступление и отпраздновать волшебство, которое происходит при столкновении культур. Давайте следовать за мечтами и создавать незабываемые моменты!

Артист лейбла «New Nomad Records» Энх-Эрдэнэ Отгонбат является победителем шоу «Mongolia’s got talent 2016», а также успешно участвовал в «The World’s Best 2019» и «America’s Got Talent: Fantasy League 2024».

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения