Troy Minerals возрождает проект по добыче кремния в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Компания Troy Minerals Inc. возобновила полевые работы и разведку на своем проекте по добыче кремнезема «Цагаан Залаа» в Монголии, стремясь максимально использовать потенциал высокочистого кремнезема для новых технологий и зеленой энергетики.

Компания проводит буровые работы и горнодобывающие исследования, чтобы получить лицензию на добычу полезных ископаемых, и планирует начать работу к 2025 году. Этот стратегический шаг позволит Troy удовлетворить растущий региональный спрос на высококачественный кремний.

Кремний — химический элемент 14-й группы, третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 14.

Простое вещество кремний представляется в различных модификациях. В аморфной форме — это коричневый порошок, в кристаллической — тёмно-серый, слегка блестящий полуметалл, являющийся вторым по распространённости химическим элементом в земной коре (после кислорода).

Имеет очень важное значение для современной электроники.

источник: MiddleAsianNews

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