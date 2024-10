В Судане сбит грузовой Ил-76, на борту которого могли быть кыргызстанцы

CentralAsia (KG) - Силы быстрого реагирования Судана (RSF) сообщили, что на западе страны сбили грузовой самолет. По предварительным данным, был сбит Ил-76 компании Airline Transport Incorparation FZC из ОАЭ.

Сайт Sudanwarmonitor.com 21 октября опубликовал материал, в котором говорится, что RSF сообщили о сбитом в 4:00 по местному времени самолете в районе Малха в Северном Дарфуре. В заявлении RSF говорилось, что управляемой ракетой был сбит «самолет «Антонов»», который суданская армия якобы использовала в качестве бомбардировщика. Однако судя по обломкам, пишет Sudanwarmonitor, это был Ил-76, который осуществлял перевозки в пользу RSF.

Сбитый самолет принадлежал компании Airline Transport Incorparation FZC. Ее штаб-квартира находится в Шардже, эмират в ОАЭ. В публикации Sudanwarmonitor авиакомпанию связывают не только с ОАЭ, но и с Кыргызстаном. На значке одного из членов экипажа, как отмечает издание, был написано «Международный аэропорт Манас» — это аэропорт в Бишкеке.

В публикации Sudanwarmonitor отмечается, что у одного из членов экипажа был российский паспорт.

По данным недавнего расследования Conflict Observatory — исследовательского консорциума, финансируемого Государственным департаментом США, — еще один обломок принадлежал авиакомпании New Way Cargo Airlines, которая принимала участие в воздушном транспорте из ОАЭ в Амджарасс на востоке Чада.

Conflict Observatory выявила несколько кыргызских самолетов Ил-76, участвовавших в воздушной перевозке ОАЭ в Амджарасс, Чад, в том числе два самолета, эксплуатируемых авиакомпанией New Way Cargo Airlines (EX-76010 и EX-76015), самолеты которой базируются в Рас-эль-Хайме, ОАЭ.

В 2018 году Государственное агентство антимонопольного регулирования выдало предписание филиалу предприятия Airline Transport Incorporation FZE о недопущении действий, которые могут привести к недобросовестной конкуренции и возникновению антиконкурентной практики (предписание в процессе исполнения). Речь шла о необоснованном повышении филиалом предприятия Airline Transport Incorporation FZE стоимости стоянки самолетов на территории аэропорта города Ош с 70 до 400 долларов с сутки.





Судя по данным сервиса Aviation Safety Network, который собирает информацию об авиационных происшествиях, потерпевший крушение самолет — Ил-76Т с регистрационным номером EX-76011.

Оператором воздушного судна является компания New Way Cargo, самолет совершал рейс из международного аэропорта «Рас-эль-Хайма» (ОАЭ) в город Амджарас в соседнем с Суданом Чаде.

New Way Cargo Airlines зарегистрирован в Кыргызстане. Сертификат эксплуатанта на грузовые перевозки действует до 16 июня 2025 года.

В офисе авиакомпании в Бишкеке сообщили, что самолет с этим бортовым номером был у авиакомпании в аренде до февраля 2024 года.

🇸🇩 SUDAN | In a bizarre turn of events, the Rapid Support Forces (RSF) have mistakenly shot down a UAE-operated IL-76 cargo plane (Reg: EX-76011) operated by New Way Cargo Airline in Darfur, thinking it belonged to the Sudanese army. It was reportedly delivering weapons to RSF. pic.twitter.com/gBpTZTlksl